Следующее заседание Рады пройдет 2 декабря

Следующее заседание Верховной Рады Украины состоится 2 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ВР Владимир Гройсман, закрывая сегодняшнее заседание парламента.

Он отметил, что во вторник заседание начнется в 10 часов.

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Как сообщал УНИАН, народные депутаты запланировали 2 декабря провести голосование за назначение состава Кабинета министров Украины.

Также ожидается, что 2 декабря назначат заместителей председателя ВР и определятся с персональным составом парламентских комитетов.