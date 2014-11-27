Следующее заседание Рады пройдет 2 декабря
16:14, 27 ноября 2014Политика
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Также ожидается, что 2 декабря назначат заместителей председателя ВР и определятся с персональным составом парламентских комитетов.
Верховная Рада соберется уже в следующий вторник / Фото УНИАН
Следующее заседание Верховной Рады Украины состоится 2 декабря.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ВР Владимир Гройсман, закрывая сегодняшнее заседание парламента.
Он отметил, что во вторник заседание начнется в 10 часов.
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Как сообщал УНИАН, народные депутаты запланировали 2 декабря провести голосование за назначение состава Кабинета министров Украины.
Также ожидается, что 2 декабря назначат заместителей председателя ВР и определятся с персональным составом парламентских комитетов.
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