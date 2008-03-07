В честь 8 Марта Тимошенко распустила косы (фото)
16:05, 07 марта 2008Политика
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Коморовскому выпала честь
Сегодня премьер-министр Украины Юлия Тимошенко пришла на работу без привычной прически - ее всем известная коса распущена.
8 Марта - это тот повод, с которым подчиненные премьера и журналисты связали радикальное изменение во внешнем виде главы правительства. В последний раз же Юлия Владимировна появилась на публике без косы 29 ноября прошлого года (в этот день была создана демократическая коалиция).
|Маршалок Сейма Республики Польша Бронислав Коморовский, который находится с трехдневным официальным визитом в Украине, имел счастье поздороваться с потрясающей женщиной лично
Без косы Юлия Владимировна показала себя и американцам в прошлом году в последний день своего пребывания в Вашингтоне - и это тоже было в канун Международного женского дня.
Фото Александра Прокопенко / УНИАН
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