В честь 8 Марта Тимошенко распустила косы (фото)

Сегодня премьер-министр Украины Юлия Тимошенко пришла на работу без привычной прически - ее всем известная коса распущена.

8 Марта - это тот повод, с которым подчиненные премьера и журналисты связали радикальное изменение во внешнем виде главы правительства. В последний раз же Юлия Владимировна появилась на публике без косы 29 ноября прошлого года (в этот день была создана демократическая коалиция).

Без косы Юлия Владимировна показала себя и американцам в прошлом году в последний день своего пребывания в Вашингтоне - и это тоже было в канун Международного женского дня.

Фото Александра Прокопенко / УНИАН