Тимошенко в Америке распустила косы (фото)

13:41, 06 марта 2007
Политика
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Подействовало весеннее солнце?

В последний день своего пребывания в Вашингтоне лидер БЮТ Юлия Тимошенко решила продемонстрировать и американцам тот имидж, которым  в начале года она удивила коллег-депутатов.

Юлия Тимошенко продемострировала американцам и такую прическу
Юлия Тимошенко выходит из гостиницы “Виллард” в Вашингтоне
Юлия Тимошенко встречается с представителями украинской диаспоры
Фото Александра Прокопенко
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