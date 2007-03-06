Тимошенко в Америке распустила косы (фото)
13:41, 06 марта 2007Политика
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Подействовало весеннее солнце?
В последний день своего пребывания в Вашингтоне лидер БЮТ Юлия Тимошенко решила продемонстрировать и американцам тот имидж, которым в начале года она удивила коллег-депутатов.
|Юлия Тимошенко продемострировала американцам и такую прическу
Юлия Тимошенко выходит из гостиницы “Виллард” в Вашингтоне
Юлия Тимошенко встречается с представителями украинской диаспоры
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