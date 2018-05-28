Если Тимошенко явилась без косы – это неспроста (фоторепортаж)

Демократическая коалиция в составе 227 народных депутатов БЮТ и НУ-НС создана официально. Об этом сегодня на заседании ВР объявил председательствующий Роман Зварич. Единственным нашеукраинцем, который отказался подписывать коалиционное соглашение с БЮТ, оказался Иван Плющ.

Решение о создании коалиции было принято сегодня на общем собрании депутатов фракций НУ-НС и БЮТ. После чего лидеры фракций Юлия ТИМОШЕНКО и Вячеслав КИРИЛЕНКО подписали соглашение.

Кстати, ТИМОШЕНКО опять распустила косу. И с этой прической явилась как на совместное заседание фракций, так и в сессионный зал ВР. В последний раз без привычной косы Тимошенко появлялась в зале парламента как раз накануне совместного голосования БЮТ и ПР за преодоление вето Ющенко на закон о Кабинете министров. Очевидно, если Тимошенко во вторник, на который Зварич назначил следующее заседание ВР, появится на публике с косой, можно будет утверждать: распущенные волосы Тимошенко – сигнал к очередным серьезным переменам в политике…

Фото Сергея Светлицкого / УНИАН