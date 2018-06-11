Угрозы пересмотра Евросоюзом условий безвиза с Украиной на сегодня нет – ГПСУ

В Госпогранслужбе отметили, что об этом свидетельствуют оценки европейских пограничников.

На сегодняшний день не существует угроз поднятия вопроса о пересмотре Европейским Союзом условий безвизового режима с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк.

«Оценка наших коллег из ЕС единогласная - угрозы от граждан Украины, со стороны путешественников, которые используют территорию Украины как транзитную страну, на сегодняшний день отсутствуют. Реальных угроз даже о поднятии вопроса о том, чтобы пересмотреть условия безвизового режима, на сегодняшний день не существует», - сказал Серватюк.

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Как сообщал УНИАН, 11 июня 2017 года вступило в силу решение Совета Евросоюза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран ЕС и Шенгенской зоны. Безвизовый режим позволяет украинцам находиться в государствах ЕС до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.

В целом на сегодня по биометрическим паспортам граждане Украины могут посещать 117 стран.

Согласно данным ГПСУ, за год безвизовым режимом с ЕС воспользовались 555 тыс. украинцев.