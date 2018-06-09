Пустые кресла перед посольством: родственники жертв катастрофы MH17 устроили молчаливый протест РФ в Гааге (видео)
Родственники жертв катастрофы MH17 на Донбассе провели акцию у посольства Российской Федерации в Гааге. Об этом сообщает BBC.
В ходе акции на газоне около посольства были установлены 298 белых стульев, на которых разложили красные розы в память о 196 нидерландцах и гражданах других стран, погибших 17 июля 2014 года.
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Напомним, 24 мая стало известно о том, что следователи из Нидерландов нашли очередные подтверждения того, что самолет рейса МН17 сбили из российского "Бука", в частности, установив ряд уникальных характеристик ракет ПЗРК "Бук".
Как сообщал УНИАН, 24 мая Совместная группа по расследованию катастрофы самолета "Малайзийских авиалиний", в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, представила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17.
Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в Курске. 25 мая стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за сбитие рейса MH17. Австралия заявила, что будет добиваться от России выплаты компенсаций семьям жертв рейса MH17.
МИД по поручению президента Украины Петра Порошенко начало консультации с Нидерландами и Австралией для присоединения к преследованию России за сбитие рейса MH17.
298 lege stoelen, één voor elke passagier in vlucht MH17. Die zijn vandaag neergezet voor de Russische ambassade in Den Haag, door nabestaanden van slachtoffers. Zij vinden dat Rusland het onderzoek naar de vliegramp traineert. → https://t.co/e3jZmvNGxPpic.twitter.com/VqjNHENkNf— NOS (@NOS) June 8, 2018