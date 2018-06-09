Пустые кресла перед посольством: родственники жертв катастрофы MH17 устроили молчаливый протест РФ в Гааге (видео)

В ходе акции на газоне около посольства были установлены 298 белых стульев, на которых разложили красные розы в память о 196 нидерландцах и гражданах других стран, погибших 17 июля 2014 года

Родственники жертв катастрофы MH17 на Донбассе провели акцию у посольства Российской Федерации в Гааге. Об этом сообщает BBC.

В ходе акции на газоне около посольства были установлены 298 белых стульев, на которых разложили красные розы в память о 196 нидерландцах и гражданах других стран, погибших 17 июля 2014 года.

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Напомним, 24 мая стало известно о том, что следователи из Нидерландов нашли очередные подтверждения того, что самолет рейса МН17 сбили из российского "Бука", в частности, установив ряд уникальных характеристик ракет ПЗРК "Бук".

Как сообщал УНИАН, 24 мая Совместная группа по расследованию катастрофы самолета "Малайзийских авиалиний", в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, представила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17.

Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в Курске. 25 мая стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за сбитие рейса MH17. Австралия заявила, что будет добиваться от России выплаты компенсаций семьям жертв рейса MH17.

МИД по поручению президента Украины Петра Порошенко начало консультации с Нидерландами и Австралией для присоединения к преследованию России за сбитие рейса MH17.