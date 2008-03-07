У Ющенко говорят, что Тимошенко сознательно обманывает Украину

В Секретариате Президента считают, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в своем открытом письме на имя Президента Виктора ЮЩЕНКО вводит «в сознательное заблуждение” граждан относительно состояния дел в переговорном процессе по поставкам газа в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

По его словам, именно это побудило Секретариат Президента пойти на беспрецедентный шаг и обнародовать директивы Президента по переговорам в газовой сфере.

ШЛАПАК отметил, что заявление, озвученное в открытом письме Ю.ТИМОШЕНКО, не имеет ничего общего с фактическим содержанием директив В.ЮЩЕНКО, выданных для переговорного процесса с российской стороной.

«Все это изложено в директивах и не имеет ничего общего с тем, о чем в письме говорит премьер-министр: о цене газа 315 долларов, о том, что это СП-2, которое будет создано в Украине, будет реализовывать не только импортный газ, а и газ собственной добычи, и другие, я извиняюсь, бессмыслицы, которые в этом письме написаны, - не имеют никакого отношения к действительности», - сказал А.ШЛАПАК.

При этом он предположил, что озвученные в открытом письме премьера заявления могли быть почерпнуты из первичной позиции ОАО «Газпром» по урегулированию отношений в газовой сфере, направленных в адрес НАК «Нафтогаз Украины».

«Это видение, желание «Газпрома» модели отношений 2008 года. Фактически они взяты из проекта, который «Газпром» направил «Нафтогазу Украины» как свою первую переговорную позицию. Излагать эту позицию как позицию двух Президентов - это, по моему мнению, чрезвычайно некорректно», - сказал ШЛАПАК.

В этой связи он допустил, что премьер-министр либо не была знакома с обнародованными директивами, либо сознательно ввела в заблуждение граждан Украины. «И поэтому вывод может быть только один – или премьер не читала директивы Президента, или, что еще хуже, читала и сейчас сознательно вводит в заблуждение граждан», - сказал ШЛАПАК.

Комментируя вопрос, какими директивами руководствовалась украинская делегация, осуществляя переговоры в период от достижения договоренности Президентами В.ЮЩЕНКО и В.ПУТИНЫМ до фактического появления письменных директив, ШЛАПАК отметил, что украинской стороне были предоставлены устные директивы, которые, по мнению Секретариата и Президента, должны были отображать согласованную позицию украинской стороны в переговорном процессе.

Однако когда переговорный процесс между НАК «Нафтогаз» и «Газпром» зашел в тупик, Президент Украины издал письменные директивы украинской делегации. «Когда полетели искры, и достижение договоренности на таком уровне стало невозможным, вот тогда и появилась четкая формулировка, чтобы избежать спекуляций в дальнейшем», - сказал ШЛАПАК.