Спикером новой Рады стал Владимир Гройсман
Верховная Рада восьмого созыва избрала председателем депутата от Блока Петра Порошенко Владимира Гройсмана.
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 359 народных депутатов из 408, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, от фракции «Блока Петра Порошенко» «за» - 142 депутата, «Народного фронта» - 83, «Самопомочи» - 32, от «Радикальной партии» - 19, «Батькивщины» - 18, от депутатской группы «Экономическое развитие» - 18, группы «Воля народа» - 20, от «Оппозиционного блока» - 1.
После этого Гройсман произнес: “Служу народу Украины!”.
Читайте такжеТурчинов хочет каждый раз видеть в Раде аншлаг Президент Украины Петр Порошенко и народный депутат Юрий Шухевич поздравили Гройсмана с избранием.
Справка УНИАН. Владимир Гройсман родился 20 января 1978 года в г. Винница.
1994–2005 годы – работал на руководящих должностях в коммерческих структурах.
В 2002 году избран депутатом Винницкого городского совета. Работал заместителем председателя постоянной депутатской комиссии городского совета по вопросам прав человека, законности, депутатской деятельности и этики.
В 2003 году окончил Межрегиональную академию управления персоналом по специальности «юриспруденция».
В ноябре 2005 года избран секретарем Винницкого городского совета, работал и.о. Винницкого городского головы.
В 2006 году в возрасте 28 лет был избран городским головой Винницы, став самым молодым руководителем областного центра Украины.
В 2010 году переизбран Винницким городским головой на второй срок, получив поддержку 77,81% избирателей.
Вице-президент Ассоциации городов Украины и общин по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
В феврале 2010 года окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины, получив диплом магистра по специальности «управление общественным развитием» и специализации «управление на региональном и местном уровнях».
С 27 февраля 2014 года – вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.
Награжден орденами «За заслуги» ІІ и ІІІ ст., Кавалерским крестом ордена заслуг Республики Польша.
Женат. Воспитывает двух дочерей и сына.
Ранее сообщалось, что в состав коалиции вошли 302 депутата.