Спикером новой Рады стал Владимир Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 359 народных депутатов из 408, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, от фракции «Блока Петра Порошенко» «за» - 142 депутата, «Народного фронта» - 83, «Самопомочи» - 32, от «Радикальной партии» - 19, «Батькивщины» - 18, от депутатской группы «Экономическое развитие» - 18, группы «Воля народа» - 20, от «Оппозиционного блока» - 1.

После этого Гройсман произнес: “Служу народу Украины!”.

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Справка УНИАН. Владимир Гройсман родился 20 января 1978 года в г. Винница.

1994–2005 годы – работал на руководящих должностях в коммерческих структурах.

В 2002 году избран депутатом Винницкого городского совета. Работал заместителем председателя постоянной депутатской комиссии городского совета по вопросам прав человека, законности, депутатской деятельности и этики.

В 2003 году окончил Межрегиональную академию управления персоналом по специальности «юриспруденция».

В ноябре 2005 года избран секретарем Винницкого городского совета, работал и.о. Винницкого городского головы.

В 2006 году в возрасте 28 лет был избран городским головой Винницы, став самым молодым руководителем областного центра Украины.

В 2010 году переизбран Винницким городским головой на второй срок, получив поддержку 77,81% избирателей.

Вице-президент Ассоциации городов Украины и общин по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

В феврале 2010 года окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины, получив диплом магистра по специальности «управление общественным развитием» и специализации «управление на региональном и местном уровнях».

С 27 февраля 2014 года – вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Награжден орденами «За заслуги» ІІ и ІІІ ст., Кавалерским крестом ордена заслуг Республики Польша.

Женат. Воспитывает двух дочерей и сына.

Ранее сообщалось, что в состав коалиции вошли 302 депутата.