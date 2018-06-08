Аудитор НАБУ собирается бороться с враждебной конкуренцией между антикоррупционными органами

Василенко подчеркнул, что его интерес заключается в том, чтобы сделать все для нормального функционирования НАБУ и чтобы не было искусственных претензий к Бюро.

Аудитор Национального антикоррупционного бюро по квоте Верховной Рады Украины Владимир Василенко уверил, что будет способствовать прекращению враждебной конкуренции между антикоррупционными органами.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

«У меня цель какая? - Посмотреть, что происходит, и как-то способствовать избежанию такой враждебной конкуренции между различными правоохранительными антикоррупционными органами», - заявил он, добавив, что в том числе намерен прекратить «ссоры» между САП и НАБУ, которые мы все наблюдали в прошлом году.

Василенко подчеркнул, что его интерес заключается в том, чтобы сделать все так, чтобы НАБУ нормально функционировало, чтобы не было искусственных претензий к нему. А, с другой стороны, чтобы деятельность НАБУ проходила в рамках закона и была эффективной.

«То есть я вижу свою задачу как оценку деятельности этого института», - отметил он.

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«Если мы берем полицию или суды, очень часто эти органы действуют не как правоохранительные, а как правонарушающие, ведь они не действуют в рамках Конституции и законов ... НАБУ призвано отстаивать законность, поэтому и сама деятельность НАБУ должна происходить в рамках закона», - рассказал Василенко, заметив, что НАБУ должно быть оперативно и институционально независимым. И это одна из задач аудиторов - определить, всегда ли они действуют как институционально и оперативно независимая инстанция.

Как сообщал УНИАН, 7 июня Верховная Рада определила доктора юридических наук Владимира Василенко в состав комиссии внешнего контроля по независимой оценке (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины.

Согласно законодательству, комиссия внешнего контроля в составе трех членов ежегодно проводит независимый аудит эффективности деятельности НАБУ. В составе комиссии должны быть представители правительства, парламента и президента.

Аудитором НАБУ от Кабмина избран доктор юридических наук, председатель делегации Украины в GRECO Михаил Буроменский.

Президент еще не назначил своего представителя.