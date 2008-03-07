Тимошенко готова слушать критику от кого угодно, но не от Януковича

Правительству удалось сделать небольшой, но важный шаг к снижению темпов инфляции. Ее февральское замедление на 0,2% является положительным сигналом, заявил советник премьер-министра Украины Олег МЕДВЕДЕВ.

Важным фактором в замедлении месячной инфляции стало снижение темпов прироста цен на продукты питания от 4,4% в январе до 3,9% в феврале, отметил он в комментарии УНИАН.

По словам О.МЕДВЕДЕВА, такой результат удалось обеспечить несмотря на негативную мировую тенденцию к ускорению инфляции и несмотря на усилия оппонентов правительства по существенному усилению инфляционных ожиданий. Кроме того, добавил он, следует принимать во внимание стартовые условия, с которых начало работать правительство Юлии ТИМОШЕНКО. В частности, О.МЕДВЕДЕВ напомнил, что по итогам 2007 года инфляция уже составляла почти 17%, а "если оценивать квартальную инфляцию четырех последних месяцев управления Виктора ЯНУКОВИЧА в годовом измерении, то ее темпы равнялись бы 30%". Понятно, констатирует О.МЕДВЕДЕВ, что за два месяца сломать такую мощную тенденцию, которая формировалась на протяжении полутора лет, невозможно, для этого нужны месяцы и месяцы кропотливых совместных усилий правительства и Национального банка.

"Эти учреждения работают в направлении снижения темпов инфляции, и при существующих сложных условиях даже отвоеванные две десятые процента является положительным шагом, хотя, откровенно говоря, не таким большим, как хотелось бы", - отметил О.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, правительство сосредоточило усилия на разработке антиинфляционного пакета, что само по себе является фактором снижения инфляционных ожиданий, а значит, и инфляции.

Для того же, подчеркнул О.МЕДВЕДЕВ, чтобы затормозить инфляционную динамику в середне- и долгосрочном плане, необходимо еще пройти и через глубокие институционные и структурные реформы, которые уже запланированы правительственной программой «Украинский прорыв».

"Правительство Юлии ТИМОШЕНКО готово воспринимать любые предложения и критику, которая идет от экспертной среды и от общества. Вместе с тем он не собирается выслушивать обвинения от Виктора ЯНУКОВИЧА и его коллег, которые, будучи при власти, проворонили скачек цен, не приняли никаких своевременных мер и лишили себя морального права критиковать своих преемников", - подчеркнул О.МЕДВЕДЕВ.