Кабмин разрешил сдавать госдачи в Конча-Заспе любому претенденту

Об рассказал глава Госуправления делами Сергей Березенко, сообщает "Украинская правда".

По его словам, среди более 40 отмененных распоряжений Кабмина есть одно, которое позволит сдавать госдачи любому претенденту.

"Теперь любой, кто захочет там проживать, может обратиться в дома отдыха ГП "Конча-Заспа" и "Пуща-Водица" и не получит отказ из-за того, что "ваша должность, ваш статус не предусмотрен тем или иным постановлением", - заявил председатель ГУД.

Березенко пояснил, что льготы бывшим и действующим чиновникам предоставлялись распоряжениями президента и Кабмина.

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По его словам, среди них было одно, которое наиболее усложняло ГУД возможность сделать деятельность госдач прозрачной.

"Одно из этих постановлений, 1210 (постановление КМУ от 6 августа 2003 года - ред.), определяло исключительный перечень категорий людей, которые могли проживать на этих объектах. Это сужало выбор возможных претендентов на проживание до ограниченного круга госчиновников", - заявил Березенко.

По его словам, ГУД и в июле, и в сентябре обращалось в Кабмин, но отменить эти постановления удалось только теперь.

Напомним, в октябре в сеть попала запись строительства имения Льовочкіних в Конча-Заспе.