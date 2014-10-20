В сеть попала запись строительства имения Левочкиных в Конча-Заспе (видео)
11:00, 20 октября 2014Политика
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Депутат Киевского горсовета Игорь Луценко выложил в сеть видео масштабного строительства имения Левочкиных в Конча-Заспе.
Левочкин строит себе масштабную дачу в Конча-Заспе / Фото УНИАН
Видеоролик политик опубликовал на канале Youtube.
По словам Луценко, видео было снято с высоты птичьего полета во время тестирования отремонтированного дрона.
"Ниже на видео - дача Левочкиных в Конча-Заспе с птичьего (беспилотного) полета. Сейчас они строятся, вон аж по два автобуса рабочих приезжают. Краны - как на высотку. Короче, #майданпереміг", - написал Луценко в своем блоге на "Украинской правде".
Ранее УНИАН сообщал, что Ляшко заменяет своих кандидатов людьми Левочкина.
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