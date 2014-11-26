Семенченко предлагает разрешить украинцам легально откупаться от службы на фронте

«Есть люди, которые не хотят служить на фронте. Поверьте, они там и не нужны. Зачем нам «груз», который будет убегать после любого удара. А чтобы они не платили взятки военным комиссарам, надо это легализовать. Сделать государственный фонд, в который человек, который не хочет служить в армии, может заплатить, например, сумму эквивалентную 2 тысячам долларов. Это будет идти непосредственно на протезирование, на социальное обеспечение бойцов АТО. Если он не хочет воевать, не хочет защищать свою страну, то зачем его тянуть, зачем стимулировать коррупцию?», - сказал Семенченко в эфире Радио Свобода.

По словам избранного народного депутата, он будет лоббировать принятие такого решения.

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Что же до других проявлений коррупции в тех сферах, которые непосредственно касаются защиты безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, то для борьбы с ними Семен Семенченко предлагает набрать патриотических высокооплачиваемых профессионалов.

«Необходимо понимать, что на энтузиазме мы долго не продержимся. Во всем обществе есть люди, которые готовы ставить общие интересы выше личных. Это и волонтеры и активисты, это и добровольцы. Но надо чтобы заработала система стимулов. Взять того же американского полицейского. Ведь он не берет взяток не потому, что он патриот. Он патриот, потому что работает в той системе, где ему удобно», - сказал Семенченко.

А знаком для людей, по мнению избранного народного депутата, должно стать преодоление безответственности, когда все привыкли, что если человек имеет доступ к высоким покровителям, то практически ни за что не отвечает. Нет прецедентов наказания высоких должностных лиц, например, за тот же Иловайск».

Командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко прошел к Верховной Раде в составе партии «Самопомощь» по итогам досрочных парламентских выборов 26 октября 2014 года.

Ранее УНИАН сообщал, что Семенченко считает, что Украину спасет сильная армия.