Семенченко считает, что Украину спасет сильная армия: мы должны стать вторым Израилем

Командир добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко считает, что Украину спасет сильная армия.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "24".

"Надо быть сильными в военной сфере. Мы должны стать вторым Израилем, нам нужен их опыт, как страны, которая постоянно воюет. Потому что будет постоянная нестабильность с этими "ДНР" и "ЛНР"", - подчеркнул он.

Также комбат "Донбасса" считает, что Украина должна воспользоваться мировым опытом.

"Необходимо искать тех людей, которые не так погрязли в преступлениях и создавать для них условия, чтобы они могли работать на благо Украины, а также надо на нашей территории срочно провести децентрализацию, дать власть людям на местах", - уверен командир.

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Он отмечает, что за последние месяцы в Украине значительно выросла общественная активность людей, но пока не работают законы новой системы, в которой поощряют положительные действия, это будет больше исключение.

По его словам, уровень активности украинцев отличается в разных регионах страны. Беспорядки на востоке начинались с небольшого количества людей, которых свозили на пророссийские митинги за деньги, а также с российских наемников.

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"То, что местные на Востоке поддерживают "ДНР" - это не правда. Люди четко разделяют "мы" и "эти с ДНР". Для того террористы и стреляют из минометов и градов по собственным городам, чтобы сбросить вину на украинскую армию и заставить людей их поддерживать. Для этого они расправляются с активистами, которые пытаются выступать против. Пытаются увеличить свою поддержку", - рассказывает Семенченко.

Кроме того, по мнению Семенченко, объявленное перемирие является слабым. Комбат считает, что нельзя демонстрировать Путину слабость, потому что тогда он пойдет дальше. Зато, если российская армия понесет большие потери среди военных, вторжение на территорию Украины не произойдет.