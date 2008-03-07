Турчинов разгрузит Пинзеника?

Кабинет Министров Украины намерен усовершенствовать организационное обеспечение налоговой и таможенной политики.

Об этом сообщает еженедельник «Комментарии» со ссылкой на свои источники.

Для этого планируется передать часть кураторских полномочий над Государственной налоговой администрацией Украины и Гостаможслужбой от Министерства финансов непосредственно Кабинету Министров.

Фактически же, речь идет о перераспределении обязанностей между министров финансов Виктором ПИНЗЕНИКОМ и первым вице-премьером Александром ТУРЧИНОВЫМ, пишет газета.

В структуре Секретариата Кабмина на базе Управления финансовой политики планируется создать отдел по вопросам налоговых и таможенных доходов, подчиненный напрямую министру Кабинета Министров Петру КРУПКО, сообщает издание. Отдел будет опекать три направления. Первое - методология администрирования обязательных платежей (подготовка аналитических материалов, необходимых в работе правительства, экспертиза готовящихся нормативных актов и мониторинг налогового законодательства с целью устранения имеющихся пробелов). Второе - рассмотрение обращений, и третье - внутренняя политика «для установления контроля над выполнением подразделениями органов исполнительной власти основных положений налоговой политики правительства».

Секретариат правительства, по данным еженедельника, хочет предоставить новому подразделению право обязательного визирования экспертных выводов к проектам законодательных и нормативно-правовых актов и создавать межведомственные рабочие группы по вопросам налогообложения. Кабмин намерен подключить своих сотрудников к личному участию в проверках фактов злоупотребления служебным положением чиновниками налоговой администрации и таможни, а также к подбору кадров для Минфина, главных налогового и таможенного офисов.