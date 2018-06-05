Сущенко осудили за попытку узнать о вероятности наступления боевиков на Мариуполь – росСМИ

Как полагают знакомые журналиста, ФСБ было заранее известно о военном прошлом Сущенко, что и послужило поводом для установления за ним слежки.

Украинского журналиста Романа Сущенко российский Мосгорсуд приговорил к 12 годам заключения в колонии строгого режима за попытку узнать о наступлении со стороны «ДНР».

Об этом сообщает российское издание «КорреспондентЪ».

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По информации издания, следствие ФСБ считает, что свой отпуск Сущенко, прилетевший в сентябре 2016 года из Парижа в Москву к двоюродному брату, использовал не только для встреч с родственником, но и сбора информации. Якобы выпускник военного училища Сущенко, имевший звание полковника, работал на украинскую разведку под прикрытием журналиста. Его, по версии следствия, интересовали структурные подробности незадолго до этого созданной Росгвардии. Кроме того, господин Сущенко, как полагают в ФСБ, пытался выяснить у бывших российских военных, возможно или нет новое наступление из «ДНР» на Мариуполь.

Как полагают знакомые журналиста, ФСБ было заранее известно о его военном прошлом, что и послужило поводом для установления за Сущенко наблюдения.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.

27 марта этого года Мосгорсуд начал рассматривать дело Сущенко по существу.

Обвинение просило суд приговорить журналиста к 14 годам лишения свободы.

4 июня Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за «шпионаж».