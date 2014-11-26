В «Народном фронте» не исключают, что премьера назначат уже завтра

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Емец отметил, что завтра после принесения депутатами присяги и формирования временного президиума, коалиции, избрания руководства Верховной Рады может состояться заседание общего собрания коалиции, на котором будет выдвинута кандидатура, предложение к президенту относительно будущего премьер-министра.

“И направлена президенту для того, чтобы он перенаправил ее в парламент”, - сказал Емец.

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Он выразил надежду, что все это будет сделано оперативно.

“Возможно, завтра же и будем голосовать”, - отметил Емец.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявлял, что будет предлагать парламенту назначить на должность премьера нынешнего главу правительства Арсения Яценюка.