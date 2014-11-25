Главнокомандующий сил НАТО в Европе завтра посетит Киев
21:31, 25 ноября 2014Политика
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Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Филип Бридлав посетит 26 ноября Киев.
REUTERS
Об этом сообщил в Брюсселе его представитель, которого цитирует ТАСС.
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Как сообщалось, НАТО призывает Кремль вернуть Украине незаконно аннексированный Крым, призвать сепаратистов сложить оружие, освободить украинских заложников, прекратить пропаганду в СМИ и соблюдать минские договоренности.
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