Главнокомандующий сил НАТО в Европе завтра посетит Киев

Об этом сообщил в Брюсселе его представитель, которого цитирует ТАСС.

Читайте такжеСтолтенберг вновь призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону

Как сообщалось, НАТО призывает Кремль вернуть Украине незаконно аннексированный Крым, призвать сепаратистов сложить оружие, освободить украинских заложников, прекратить пропаганду в СМИ и соблюдать минские договоренности.