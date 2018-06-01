В Госохране объяснили, почему Климкина не предупредили о спецоперации с Бабченко

Начальник УГО пояснил, что «спецслужбы России работают не только в Украине, но и в посольствах, работают практически везде».

Министра иностранных дел Павла Климкина не предупредили о спецоперации с журналистом Аркадием Бабченко, чтобы избежать возможной утечки информации через каналы связи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей сообщил журналистам.

«На месте руководителя спецслужбы я бы поступил так же, потому что министр иностранных дел находился в командировке, а связь может быть разной - закрытой, не закрытой, мобильной. Спецслужбы России работают не только в Украине, но и в посольствах, работают практически везде. И мы понимаем, что могла быть утечка информации, и это бы навредило в первую очередь работе спецслужбы», - пояснил он.

По убеждению Гелетея, заказчик убийства Бабченко из России поверил, что журналиста действительно убили. «Если вы посмотрите на реакцию в России, то создается впечатление, что у них уже все было готово. И получив отмашку, началось комментирование спецслужб России, представителей российского президента, то есть, они были в ожидании. И у меня сложилось впечатление, что даже сюжеты в российских новостях были уже готовы», - сказал начальник УГО.

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По его словам, подобного рода спецоперации в Украине проводят не впервые. Гелетей напомнил, как во времена президентства Виктора Ющенко, в 2006 году, спецслужбы инсценировали убийство одного из банкиров, но тогда заказчика задержали в Соединенных Штатах Америки при содействии ФБР.

«Это был высочайший профессионализм. Единственное, чего сейчас не хватает, это поехать в Россию и сделать следующий шаг. Эта спецоперация шла шаг за шагом. Сначала был заказ (убийства - УНИАН), потом его подтверждение, затем была проплата и следующий заказ. Жаль только, что заказчик в России, и если бы было возможно, чтобы группа поехала в Москву, мы бы увидели гораздо больше задержанных и арестованных влиятельных людей», - заявил Гелетей.

Как сообщал УНИАН, украинские спецслужбы предотвратили покушение на российского оппозиционного журналиста Бабченко, который проживает в Киеве, и провели 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства.

По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления. Организатор предложил бывшему участнику АТО за 30 тыс. долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тыс. долларов. Правоохранители задержали организатора покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.

В организации покушения подозревается Борис Герман - исполнительный директор украинско-немецкого СП «Шмайсер» - единственного негосударственного предприятия по производству оружия в Украине. 31 мая Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и применил к Герману меру пресечения в виде содержания под стражей.

29 мая на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке Климкин заявил, что Москва всегда считала Бабченко врагом и применяет различные тактики для дестабилизации Украины с помощью проведения террористических актов, диверсий и политических убийств.

Позже Климкин пояснил, что во время выступления на заседании Совбеза ООН не знал о спецоперации украинских правоохранительных органов с участием Бабченко. "Меня спрашивают, знал ли о спецоперации с Бабченко, выступая в Совете безопасности ООН. Не знал, говорил искренне. И я очень рад, что Аркадий жив. Как видите, мой тезис, что Россия будет дестабилизировать ситуацию у нас, в том числе таким образом, более чем оправдан", - заявил Климкин.