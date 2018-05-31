Климкин заявил, что не знал о спецоперации с Бабченко во время выступления на Совбезе ООН
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что во время выступления на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций, которое состоялось 29 мая, не знал о спецоперации украинских правоохранительных органов с участием российского журналиста Аркадия Бабченко.
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Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге Twitter.
"Меня спрашивают, знал ли я о спецоперации с Бабченко, выступая позавчера в Совете безопасности ООН. Не знал, говорил искренне. И я очень рад, что Аркадий жив. Как видите, мой тезис, что Россия будет дестабилизировать ситуацию у нас, в том числе таким образом, более чем оправдан", - отметил Климкин.
Как сообщал УНИАН, 29 мая на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке Климкин заявил, что Москва всегда считала журналиста Бабченко врагом и применяет различные тактики для дестабилизации Украины с помощью проведения террористических актов, диверсий и политических убийств.