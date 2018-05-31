Климкин заявил, что не знал о спецоперации с Бабченко во время выступления на Совбезе ООН

Глава МИД назвал оправданным тезис о дестабилизации Россией ситуации в Украине.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что во время выступления на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций, которое состоялось 29 мая, не знал о спецоперации украинских правоохранительных органов с участием российского журналиста Аркадия Бабченко.

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Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге Twitter.

"Меня спрашивают, знал ли я о спецоперации с Бабченко, выступая позавчера в Совете безопасности ООН. Не знал, говорил искренне. И я очень рад, что Аркадий жив. Как видите, мой тезис, что Россия будет дестабилизировать ситуацию у нас, в том числе таким образом, более чем оправдан", - отметил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 29 мая на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке Климкин заявил, что Москва всегда считала журналиста Бабченко врагом и применяет различные тактики для дестабилизации Украины с помощью проведения террористических актов, диверсий и политических убийств.