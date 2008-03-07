Регионы заблокируют парламент, если снова услышат о НАТО

Работа Верховной Рады будет опять заблокирована в том случае, если члены НАТО одобрят присоединение Украины к плану действий о приобретении членства в Альянсе. Так прокомментировал в интервью « Немецкой волне » условия, на которых парламент в четверг возобновил работу, депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко.

Компромиссом стало постановление, которое разработал спикер парламента Арсений Яценюк. Он в который раз предложил проголосовать за документ, предусматривающий, что решение относительно вступления Украины в НАТО принимается лишь по результатам всеукраинского референдума. Но здесь есть существенная разница, говорит член Партии регионов Вадим Колесниченко. Теперь, если украинцы по всенародной инициативе проголосуют на референдуме против НАТО, то парламент не сможет заблокировать это решение. «Это принципиально, потому что мы понимаем, что решение народа Украины может быть проигнорировано ситуативным большинством в парламенте. Как происходит сегодня, когда руководство государства не знает реалий, что народ не хочет говорить о НАТО», - говорит Колесниченко. Он отметил, если кто-то из украинских должностных лиц опять заговорит о присоединении в Североатлантический альянс, Партия регионов заблокирует сессионный зал парламента. Однако пока эта политическая сила не готова принимать общественно значимые документы. Ратификация соглашения о вступлении в ВТО в перечень первоочередных задач не попала.