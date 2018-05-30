Представитель МИД РФ брызнула желчью по поводу инсценировки убийства Бабченко

Представитель МИД РФ считает, что спецоперация СБУ имеет пропагандистский эффект.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о том, что убийство российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве оказалось инсценировкой Службы безопасности Украины.

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"То, что Бабченко жив, - лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось. То, что в историю был заложен пропагандисткский эффект, очевидно", - написала она в Facebook.

"Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима. Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию", - заявил 29 мая МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, 30 мая был задержан организатор убийства Бабченко.