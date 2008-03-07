Тимошенко вернулась в Киев

Премьер-министр Украины накануне принимала участие в первом международном женском форуме в Брюсселе.

На встрече ведущих женщин-лидеров планеты Юлия Тимошенко призвала защищать права женщин во всем мире не оружием, а силой духа. И встретилась с госсекретарем США Кондолизой Райс, грузинским спикером Нино Бурджанадзе, комиссаром ЕС Бенитой Ферреро-Вальднер. Говорили об экологии, терроризме и ограниченных правах женщин.

ICTV