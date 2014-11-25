Российский журналист, наградивший Путина "Золотой клизмой", просит убежища в Германии
10:27, 25 ноября 2014Политика
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Журналист петербургского телеканала «100ТВ» Артур Ахметгалиев просит политического убежища в Германии.
Артур Ахметгалиев / 100tv.ru
В своих репортажах Ахметгалиев регулярно затрагивал проблему нарушения прав ЛГБТ-сообщества в России, сообщает Радио Свобода.
Проблемы у него начались после обнародования сюжета об антипремии «Золотая клизма». Среди лауреатов был назван президент России Владимир Путин, награжденный за «высочайшее покровительство» гомофобии в стране.
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Журналист неоднократно получал угрозы во время ЛГБТ-акций, с угрозами ему также звонили неизвестные, случались столкновения с агрессивно настроенными активистами.
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