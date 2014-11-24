Путин признался, что Россия формирует в оккупированном Крыму группировку войск
18:37, 24 ноября 2014Политика
1
Президент России Владимир Путин заявил, что последовательно формирует группировку войск в оккупированном Крыму.
REUTERS
Об этом сообщает ТАСС.
Путин напомнил также, что в соответствии с ранее принятым решением, с 1 декабря этого года на базе Северного флота начнет действовать новое объединенное стратегическое командование в арктической зоне.
Читайте такжеРоссия создает свободную экономической зону в оккупированном ею Крыму
Ранее Путин заявил, что в ситуации с Крымом было принято стратегическое решение. По его мнению, в вопросе Крыма позиция России сильнее других, потому что российская сторона права, а ”сила в правде”.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter