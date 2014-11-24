Путин признался, что Россия формирует в оккупированном Крыму группировку войск

Об этом сообщает ТАСС.

Путин напомнил также, что в соответствии с ранее принятым решением, с 1 декабря этого года на базе Северного флота начнет действовать новое объединенное стратегическое командование в арктической зоне.

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Ранее Путин заявил, что в ситуации с Крымом было принято стратегическое решение. По его мнению, в вопросе Крыма позиция России сильнее других, потому что российская сторона права, а ”сила в правде”.