Украина и НАТО согласовали общую дорожную карту

23 мая в Одессе состоялось очередное заседание совместной рабочей группы Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

Как заявил представитель украинской делегации, заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский, во время заседания стороны подвели итоги сотрудничества в оборонно-технической сфере, а также согласовали приоритетные шаги по дальнейшему сотрудничеству.

По словам Павловского, особое внимание уделили вопросу технической совместимости вооруженных сил Украины с подразделениями стран НАТО.

Также стороны обсудили планы на будущее. В частности, согласовали и одобрили обновленную Дорожную карту Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству. Украинская сторона продемонстрировала иностранным партнерам наработки предприятий ВПК Украины, в частности, разработки в области автоматизированных систем управления войсками (С2), новейших телекоммуникационных устройств и самолетостроения.

Как подчеркнул помощник секретаря НАТО по оборонным инвестициям Камиль Гранд, Украина хорошо справилась с выполнением мероприятий оборонно-технического сотрудничества в рамках Комплексного пакета помощи. Господин Гранд также высоко оценил проведение реформ по внедрению технических стандартов в сфере обороны, реализацию трастовых фондов НАТО.

Украинская сторона в очередной раз подтвердила, что присоединение к Североатлантическому Альянсу - главный приоритет во внешней политике государства.

Напомним, 11-12 июля этого года в Брюсселе состоится саммит НАТО, на который Украина получила приглашение. Между тем, из-за позиции Венгрии, которая требует пересмотреть поддержку Украины со стороны Альянса, до сих пор остается заблокированным проведение комиссии Украина-НАТО.