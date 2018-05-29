В Украине начали массово блокировать сайты пропагандистских российских СМИ

Ранее сообщалось, что СНБО ввел санкции против "РИА Новости" в Украине сроком на три года.

В Украине началась блокировка доступа к российским СМИ.

Об этом сообщает РИА «Новости». Как отмечается, провайдеры начали ограничивать доступ к пропагандистским российским сайтам НТВ, РЕН ТВ и ВГТРК. Когда пользователи пытаются зайти на указанные ресурсы, на экране появляется сообщение: «Во исполнение указа президента Украины от 15 мая 2017 года доступ к ресурсу ограничен».

Кроме того, ограничения коснулись и других пропагандистских телеканалов: «Россия 1», «Россия Культура», «Россия 24, «РТР-Планета», «Цифровое ТВ».

Читайте такжеОбнародован обновленный санкционный список Украины против России

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны Украины применил санкции сроком на 3 года в отношении представительства федерального государственного унитарного предприятия «Российское агентство международной информации «Российское информационное агентство (РИА) «Новости», которое действует в Киеве.

Ограничительные меры предусматривают блокирование активов, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, запрет на увеличение размера уставного капитала и блокировку интернет-провайдерами доступа к интернет-ресурсу rian.com.ua. Кроме того, в санкционный список внесена и компании ООО "Интерселект", через которую, по данным СБУ, осуществлялась хозяйственная деятельность РИА "Новости Украина".