СНБО ввел санкции против "РИА Новости" в Украине

Санкции введены на три года - предусматривается блокировка активов, запрет или ограничения на предоставление телекоммуникационных услуг и другие.

Совет национальной безопасности и обороны Украины применил санкции сроком на 3 года в отношении представительства федерального государственного унитарного предприятия «Российское агентство международной информации «Российское информационное агентство (РИА) «Новости», которое действует в Киеве.

Об этом говорится в приложении 2 к обнародованному решению СНБО от 2 мая «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», в котором содержится перечень юридических лиц, к которым применяются ограничительные меры (санкции).

Указанное агентство значится под номером 435 в общем списке из 756 юридических лиц, в отношении которых применены санкции.

Ограничительные меры предусматривают блокирование активов, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, запрет на увеличение размера уставного капитала и блокировку интернет-провайдерами доступа к интернет-ресурсу rian.com.ua.

Кроме того, в санкционный список внесена и компании ООО "Интерселект", через которую, по данным СБУ, осуществлялась хозяйственная деятельность РИА "Новости Украина".

Ранее сообщалось, что 15 мая СБУ провела следственные действия в офисе РИА «Новости Украина» в Киеве. Было задержано директора РИА «Новости Украина» Вышинского, ему объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

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Установлено, что Вышинский весной 2014 года в Крыму выпускал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль «За возвращение Крыма». После возвращения из Крыма в 2014 году Вышинский с участием еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

По данным СБУ, Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это с России 53 тыс. евро. Позже в СБУ уточнили, что 53 тыс. евро на осуществление подрывной деятельности - это только доказанная сумма. По оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно.