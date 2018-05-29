Украинские фирмы помогали оккупантам строить Крымский мост – постпред Порошенко

Есть и множество западных компаний, которые также помогали оккупантам строить Крымский мост.

Никто не планирует мер в отношении существования самого Крымского моста оккупантов.

Но есть меры воздействия на фирмы, которые способствовали его строительству, прежде всего, российские, но также и украинские, рассказал в интервью "Обозревателю" постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"К нам неоднократно поступали обращения о том, что украинские компании предоставляли рабочую силу и технику для строительства моста", - отметил он.

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По словам Бабина, есть и множество западных компаний, которые также предоставляли определенные технологии, оборудование, моторы, средства для забивания свай, измерительные приборы и так далее.

"Если взять в целом, то российского в этом мосте, наверное, только краска. Хотя я и в этом не уверен. Мы должны преследовать всех, кто принимал активное участие в этом строительстве", - подчеркнул постпред Порошенко.

"Другое дело, намного более важное – препятствие российским попыткам уничтожить наше торговое судоходство и рыболовство в Азовском и Черном морях. Вот здесь должен быть применен комплекс действий – не только юридических, но и действий в сфере безопасности, в военной сфере и в других непубличных сферах", - добавил Бабин.

Ранее СМИ сообщали, что семь нидерландских компаний заподозрены в том, что они в нарушение санкций Евросоюза участвовали в строительстве моста из России в аннексированный украинский полуостров Крым через Керченский пролив.