В Полтаве ждут Ющенко

В Полтаве в рамках подготовки к празднованию 300-летия Полтавской битвы в ближайшее время ожидают приезда Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в пресс-службе горисполкома Полтавы.

По данным пресс-службы, Президент ознакомится с ходом подготовки к юбилею Полтавской битвы.

«Дата приезда и подробности пребывания Виктора ЮЩЕНКО пока что уточняются», - сообщил представитель пресс-службы.

Как сообщалось, на данный момент в рамках подготовки празднования 300-летия Полтавской битвы изучается место расположения объектов будущего строительства. Военно-историческую реконструкцию Полтавской битвы планируют расположить за прежним лагерем российской армии. Репетицию боя планируют провести уже в этом году. В этом году планируется начать строительство музеев казаков и шведской культуры.

Также на поле Полтавской битвы планируется открытие памятников Мазепе и Карлу 12. Также в рамках празднования 300-летия Полтавской битвы в 2009 году запланировано проведение международной выставки „Искусство вместо пушек” и выпуск юбилейных монет.