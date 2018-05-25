Как Путин прогнул Меркель с Макроном

За последнюю неделю президент России на своей территории принял глав самых мощных стран ЕС. В Сочи к нему прилетала канцлер Германии Ангела Меркель, в Санкт-Петербург – президент Франции Эммануэль Макрон.

Заявленная международная повестка переговоров во многом общая: Сирия, выход США из Иранской ядерной сделки, КНДР и, конечно же, Украина. Вопрос российского вторжения в нашу страну фактически отошёл на второй или даже третий план, хотя продолжают звучать ритуальные заявления о «бескомпромиссности» Минска-2 и полезности «нормандского формата». Кстати, переговоров всех участников четвёрки разом уже не было полтора года и вряд ли они произойдут в обозримом будущем. Обсуждать сейчас нечего, и судя по всему, в Кремле решили ждать результатов выборов в Украине.

Если Меркель ещё вспомнила о необходимости попробовать снова договориться о миротворцах ООН для Донбасса и сетовала на возросший уровень насилия, то Макрон об этом даже не заикнулся. Собственно говоря, его молчание наглядно демонстрирует место этого вопроса во внешней политике Елисейского дворца, при том, что Франция является постоянным членом Совбеза ООН.

Путин с Меркель работает как змей-искуситель, только в место яблока предлагается «Северный поток-2». Этот проект может потянуть на аналог пакта «Молотова-Рибентропа» в энергетической сфере

Путин же говорит исключительно о миссии ООН по охране наблюдателей СММ ОБСЕ – такой формат предполагает фиксацию сегодняшнего статус-кво без шансов на деоккупацию. В Кремле на самом деле хотят, чтобы миссия ООН без реального мандата обеспечила де-факто присоединение ОРДЛО к России.

Путин с Меркель работает как змей-искуситель, только в место яблока предлагается «Северный поток-2». Этот проект может потянуть на аналог пакта «Молотова-Рибентропа» в энергетической сфере. Фактически Кремль предлагает Германии подмять и поделить вместе газовый рынок Европы. И дело тут не только в фанатичном желании лишить Украину транзитного статуса. Фактически, если проект все же протолкнут, Берлин сам покажет всем членам ЕС, что слова о равноправном партнёрстве ничего не стоят. Болгарии запретили же строить «Южный поток», но получается, что фактически тоже самое можно Германии. Меркель вроде все понимает и даже говорит о «гарантиях» для Украины и важности сохранения за ней статуса стратегического транзитера. Хотя все прекрасно понимают, что гарантии от России ничего не стоят.

Макрон, в свою очередь, больше заточен на обсуждения будущего Сирии, там – французский интерес, и именно война там неоднократно обсуждалась между Путиным и Макроном по телефону, а бойню в Украине они не затрагивали.

В Санкт-Петербурге лидер Франции запомнился, разве что, долгими и пространными монологами, значительно превышающими по хронометражу речи хозяина. Макрон называл Путина на «ты» и не иначе как «дорогой Владимир». Его речи чем-то напоминали манеру общения любителя трипольской культуры Виктора Ющенко. Макрон вспомнил о Петре Великом, генерале де Голле, блокаде Ленинграда, эскадрильи Нормандия-Неман, Достоевском и Пушкине, и даже «Трёх мушкетерах». Были слова о независимости Франции и «недопонимании в двухсторонних отношениях», однако, когда касалось конкретики, складывалось впечатление, что «дорогой Владимир» прогнул Эммануэля.

Макрон, в свою очередь, больше заточен на обсуждения будущего Сирии, там – французский интерес, и именно война там неоднократно обсуждалась между Путиным и Макроном по телефону, а бойню в Украине они не затрагивали

На пресс-конференции у глав государств спросили о результатах расследования атаки на МН17, Путин сделал вид, что не понял вопроса и даже переспросил – «о каком самолёте идёт речь?». Его ответ: виновата Украина, Россия не признает результаты расследования, в котором не принимает участия.

Макрон, с одной стороны, уверен в объективности расследования, а, с другой, тут же благодарит Путина за готовность в «совместном работе». И его не смущает, что следователи доказали: ЗРК «Бук» принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ. То есть, следователи прямо указали: Россия – не только страна-оккупант, но ещё и страна-террорист! Путин дипломатично следователей посылает в даль, хотя именно его армия сбила гражданский лайнер, а глава Франции пропускает это мимо ушей и переключается на размышления «о правах человека» и юбилее Солженицина (что выглядит совсем уж цинично, ведь Солженицын и писал-то о преступлениях учителей и предшественников Путина).

«Дорогой Владимир» же путает Сенцова и Сущенко, и заявляет, что Олег сидит в тюрьме за терроризм, а не журналистскую деятельность, журит французов и предлагает осудить Украину за действия против Риа Новости.

Макрон подтверждает, что обсуждалась судьба Сенцова, но почему-то закрадывается сомнение, что он его тоже перепутал с Сущенко, который много проработал в качестве собкора Укринформа в Париже и уже второй год сидит за «шпионаж» в СИЗО «Лефортово».

Ещё один вопрос лидерам по Донбассу. Ответы банальны и пространны, никаких новостей и подвижек.

Макрон говорит о необходимости «новых компромиссов» и тут же рассказывает о своём желании посетить ЧМ-2018 в России. Путин же снова обвиняет Украину, которая «не стремиться к урегулированию» и списывает все на приближающую избирательную кампанию.

…Европа явно выбрала тактику умиротворения агрессора. Только кто сказал, что, прогнувшись под Кремль в украинском вопросе, Берлин и Париж получат бонусы в других областях? Похоже, европейцы все еще так и не поняли сути российского подхода: выжать максимум пользы для себя, ничего не дав взамен.

Роман Цимбалюк, Москва