Грибаускайте: Литва будет всегда поддерживать украинский народ

Такое заявление сделала президент Литвы Даля Грибаускайте на 7-м заседании совета президентов Украины и Литвы. "Надеюсь, что украинский народ сможет построить демократическую страну с европейскими ценностями и независимостью", – подчеркнула она.

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"Мы всегда будем поддерживать украинский народ и решения, которые он принимает", - подчеркнула Даля Грибаускайте.

"Вы помогали нам на европейском пути и способствовали подписанию Соглашения об ассоциации", – в свою очередь сказал Петр Порошенко, поблагодарив Литву за поддержку территориальной целостности Украины.

В ходе заседания стороны обсудили сотрудничество в процессе евроинтеграции Украины, двустороннее сотрудничество в международных организациях, таких как ООН, ОБСЕ, Совет Европы и НАТО, взаимодействие в сфере безопасности и защиты кибернетической и информационной безопасности и военно-техническое сотрудничество. Особое внимание было уделено вопросам энергетической безопасности, сотрудничества в области энергоснабжения и энергоэффективности.