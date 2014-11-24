Литва будет поставлять Украине вооружение
Украина и Литва договорились о поставках элементов вооружения для украинских вооруженных сил.
Об этом заявил президент Петр Порошенко на совместной с президентом Литвы Далей Грибаускайте итоговой пресс-конференции в Киеве, сообщает "ЕвроПравда".
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"Мы договорились о поставках конкретных элементов конкретного вооружения для украинских вооруженных сил. Это - реальная помощь", - заявил Петр Порошенко, но при этом не стал конкретизировать, о каком вооружении идет речь.
Президент добавил, что также будут обеспечиваться тренировки для украинских военных в Литве.
"Кроме того, мы договорились увеличить количество военных, которых мы сможем направить на лечение в Литву из зоны АТО, до 50 человек", - заявил президент Украины.
В свою очередь Даля Грибаускайте подтвердила намерения по военному сотрудничеству. "Литва готова делиться опытом во всех сферах, включая военную. Мы будем оказывать вам поддержку и обеспечивать обучение для военных", - заявила она, также не уточнив данные по поставкам вооружения.
"Украина получит любую поддержку со стороны Литвы, которая только есть у Литвы", - ответила Даля Грибаускайте на уточняющий вопрос относительно вооружения.