Литва будет поставлять Украине вооружение

Об этом заявил президент Петр Порошенко на совместной с президентом Литвы Далей Грибаускайте итоговой пресс-конференции в Киеве, сообщает "ЕвроПравда".

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"Мы договорились о поставках конкретных элементов конкретного вооружения для украинских вооруженных сил. Это - реальная помощь", - заявил Петр Порошенко, но при этом не стал конкретизировать, о каком вооружении идет речь.

Президент добавил, что также будут обеспечиваться тренировки для украинских военных в Литве.

"Кроме того, мы договорились увеличить количество военных, которых мы сможем направить на лечение в Литву из зоны АТО, до 50 человек", - заявил президент Украины.

В свою очередь Даля Грибаускайте подтвердила намерения по военному сотрудничеству. "Литва готова делиться опытом во всех сферах, включая военную. Мы будем оказывать вам поддержку и обеспечивать обучение для военных", - заявила она, также не уточнив данные по поставкам вооружения.

"Украина получит любую поддержку со стороны Литвы, которая только есть у Литвы", - ответила Даля Грибаускайте на уточняющий вопрос относительно вооружения.