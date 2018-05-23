Комитет ВР по нацбезопасности поддержал исключение Левочкина из своего состава – нардеп

Комитет обратился к Парубию с просьбой рассмотреть соответствующий проект постановления в ближайшее время.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал предложение об исключении заместителя председателя фракции "Оппозиционный блок" Сергея Левочкина из состава комитета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в Facebook сообщил член комитета, член фракции "Народный фронт" Андрей Левус.

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"Комитет по нацбезопасности поддержал мое предложение об исключении Сергея Левочкина из состава нашего комитета", - говорится в заметке.

По словам Левуса, Комитет обратился к председателю ВР Андрею Парубию с просьбой рассмотреть соответствующий проект постановления в сессионном зале в ближайшее время.

"Особенно актуален этот шаг после праздника победобесия на "Интере", - добавил парламентарий.

Как сообщал УНИАН, 9 мая представители «Национального Корпуса» и «Национальных дружин» пикетировали здание телеканала «Интер» на улице Дмитриевской в Киеве с требованием к руководству канала отказаться от показа в эфире концертов с пропагандистскими лозунгами.

Во время концерта ко Дню Победы на «Интере» один из ведущих Андрей Доманский произнес речь в стиле российской пропаганды. «Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельного шествия в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников», - сказал ведущий в сопровождении аплодисментов за кадром.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отреагировал на скандальный отрывок из концерта, призвав не раскалывать общество.

Представители телеканала не ответили на требования пикетчиков снять с эфира пропагандистский контент.

10 мая активисты «Национального корпуса» провели митинг у здания совладельца телеканала Левочкина.