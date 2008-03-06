Коалиция доказала состоятельность: Устав ГУАМ ратифицирован 226 голосами

Верховная Рада Украины приняла закон «О ратификации Устава Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 226 из 447 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции Партии регионов, КПУ и Блока Литвина.

В уставе определены цели и принципы организации, ее основные приоритеты и структура. Документом предусмотрено создание совета на четырех уровнях – глав государств, министров иностранных дел, национальных координаторов и постоянных представителей.

Устав ГУАМ определяет полномочия и порядок функционирования этих органов. Предусматривается, что настоящий документ даст возможность положить начало полноценной деятельности организации для достижения ею уставных целей.