Россия готовит очередной "гумконвой"
20:58, 22 ноября 2014Политика
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Очередной "гуманитарный конвой" отправится из России на восток Украины.
Россия готовит очередной конвой / twitter.com/ChristopherJM
Как сообщил в субботу замглавы МЧС Владимир Степанов, колонна отправится на восток Украины "по мере готовности", сообщает ТАСС.
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"Следующий гуманитарный конвой доставит на восток Украины строительные материалы, необходимые для восстановления разрушенной инфраструктуры, системы энергоснабжения, а также предметы первой необходимости и продукты питания", - сказал он.
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