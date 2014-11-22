Россия готовит очередной "гумконвой"

Как сообщил в субботу замглавы МЧС Владимир Степанов, колонна отправится на восток Украины "по мере готовности", сообщает ТАСС.

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"Следующий гуманитарный конвой доставит на восток Украины строительные материалы, необходимые для восстановления разрушенной инфраструктуры, системы энергоснабжения, а также предметы первой необходимости и продукты питания", - сказал он.