Еще не все позиции по законопроекту об антикоррупционном суде согласованы - Парубий

Так и не согласованы полномочия общественного совета международных экспертов.

На сегодня согласованы еще не все позиции по законопроекту об антикоррупционном суде.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в эфире «Свободы слова» на ICTV.

Он отметил: «По части позиций мы согласовали, а по части - продолжаем консультации».

Парубий сообщил, что «мы прошли ряд позиций - большинство позиций, фактически 13 с 14 по которых нашли согласование... Мы смогли пройти согласование большинства тех позиций, которыми были требования Венецианской комиссии».

По его словам, установлено, что местом нахождения Высшего антикоррупционного суда будет город Киев. Он добавил, что определены, что с назначением минимального количества судей - 35 суд начинает действовать, «из них 10 в апелляции».

Парубий сообщил, что «уточнено критерии к кандидатам в Высший антикоррупционный суд, поскольку много экспертов Венецианской комиссии считали, что те требования, которые указаны в законопроекте «слишком высокие и будет трудно найти такое количество судей».

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«Предусмотрено, что если будет давление на кого-то из судей антикоррупционного суда, то государство ему гарантирует охрану и защиту», - добавил председатель ВРУ.

Парубий подчеркнул, что было принято решение, что Высший антикоррупционный суд «имеет подследственность такую же как НАБУ и САП - и это было одно из наиболее дискуссионных вопросов и по нему нашли взаимопонимание...».

Председатель ВРУ сообщил, что на сегодня не согласован вопрос – полномочия общественного совета международных экспертов. «Венецианская комиссия считает, что ее решение должно быть решающим и я лично с этим согласен и мы ищем формулу в какие из форматов может быть эта позиция», - отметил Парубий.

Парубий сообщил, что вечером к дискуссии присоединились и представители МВФ по скайпу. «Мы определили определенные навыки и я сейчас не хотел бы более подробно говорить», - добавил он.

По его словам, переговоры будут продолжены завтра по той последней позиции, которая осталась не согласованой.