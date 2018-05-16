Парубий передал в комитет ВР представление об отмене депутатской неприкосновенности Дунаева

Он отметил, что передал представление, как только оно поступило в парламент.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий передал в комитет представление об отмене депутатской неприкосновенности народного депутата от "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева.

Читайте такжеВ Раде зарегистрировали представление ГПУ относительно нардепа Дунаева (видео)

Об этом он сказал в комментарии агентству УНИАН.

«Как только поступило представление в ВРУ, так я его расписал на профильный комитет (Комитет ВРУ по вопросам регламента и организации работы ВРУ - УНИАН)», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 15 мая генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал и направил председателю ВР представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от «Оппоблока» Дунаева.

По данным ГПУ, Дунаев, будучи народным депутатом, «подавал заведомо недостоверные сведения в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства».

Прокуратура усматривает в действиях народного депутата основания для сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование по этому делу осуществляет Национальное антикоррупционное бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.