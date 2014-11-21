НАТО фиксирует передвижение войск РФ в направлении линии перемирия на Донбассе

НАТО фиксирует передвижение российских войск и техники в направлении установленной линии перемирия на Донбассе. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в Литве в пятницу, 21 ноября, передает Радио Свобода.

«Мы видим наращивание войск, мы видим передвижение военных, оборудования, танков, артиллерии, а также вхождение военных самолетов в воздушное пространство Украины. Также мы видим движение войск вдоль линии, которая, как ожидалось, должна была стать линией прекращения огня. Также мы видим движение войск на запад через восток Украины», - отметил Столтенберг.

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В Совете национальной безопасности и обороны Украины 21 ноября заявили, что Россия впервые с 5 сентября, когда было объявлено о режиме прекращения огня на востоке Украины, возобновила артиллерийские обстрелы украинской территории.

По данным ООН, за время объявления перемирия, по состоянию на 18 ноября на Донбассе погибли 957 человек.

Украина обвиняет Россию в поставках оружия и военных в помощь сепаратистам на Донбассе. Россия поддерживает сепаратистов, но отрицает, что принимает непосредственное участие в конфликте.