Генсек НАТО: цивилизованный мир должен защитить Украину, Молдову и Грузию
08:10, 21 ноября 2014Политика
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Цивилизованный мир должен защитить Украину, Молдову и Грузию, и их право на выбор, свободный от политических угроз и санкций.
REUTERS
Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время визита в Эстонию, говорится в сюжете ТСН.Ніч.
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Йенс Столтенберг убежден, что необходимо усилить присутствие НАТО в странах Балтии. По его словам, в этом году натовские перехватчики подымались в небо вдвое чаще, чем обычно - аж 400 раз. Все из-за увеличения российской активности в небе, в частности, над Черным, Балтийским и Норвежским морями.
Нарушения авиапространства российскими ВВС в НАТО считают угрозой для пассажирских перевозок.
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