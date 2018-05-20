Вмешательство Москвы в выборы в США: команда Мюллера допросила экс-нардепа Артеменко

Бывший депутат будет отвечать на вопросы американских правоохранителей под присягой перед Большим жюри присяжных.

Команда спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует вмешательство России в выборы президента США, встречалась с бывшим народным депутатом Украины Андреем Артеменко, который пытался предложить Трампу план примирения с РФ.

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Об этом сообщает Politico, ссылаясь на самого Артеменко. Бывший депутат рассказал журналистам, что агенты ФБР беседовали с ним по крайней мере дважды и задавали вопрос о взаимодействии с различными представителями американского политического истеблишмента.

"Речь идет о конгрессменах, сенаторах и представителях администрации Белого дома", - добавил он в телефонном разговоре в пятницу, 18 мая, после встречи с членами команды Мюллера.

Артеменко, как отмечается, отказался назвать имена лиц, которым интересовалось ФБР.

Бывший депутат рассказал, что в целом ему предоставили перечень из более чем 140 вопросов, и уже 1 июня он должен ответить на них под присягой перед Большим жюри присяжных.

Напомним, Андрей Артеменко в прошлом году пытался в обход официальной украинской дипломатии выйти на контакт с Администрацией президента США и предложить ей противоречивый план примирения с РФ.

Так, США должны были отменить санкции против России, а Кремль – вывести свои войска с Донбасса. В то же время, в Украине должен был быть проведен референдум относительно "передачи Крыма в аренду России на 50-100 лет.

Генеральная прокуратура Украины открыла по данному факту уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена). Также следствие выяснило, что Артеменко получил гражданство Канады. В результате в Украине Артеменко лишили депутатского мандата и гражданства.