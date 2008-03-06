В НУ-НС хотят своими руками снять неприкосновенность - чтобы видели героев

Фракция "Наша Украина – Народная самооборона" настаивает, чтобы сегодня во время вечернего пленарного заседания Верховной Рады был рассмотрен законопроект о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета заявил лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По словам В.КИРИЛЕНКО, соответствующий законопроект был зарегистрирован 18 января, однако парламентский комитет правовой политики саботирует его рассмотрение и не собирается на заседание.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что согласно Регламенту ВР этот законопроект может быть вынесен на рассмотрение сессионного зала без решения комитета, если на протяжении одного месяца он не был рассмотрен.

В свою очередь первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ отметил, что его политическая сила готова к рассмотрению соответствующего законопроекта, но настаивает и на рассмотрении других альтернативных законопроектов. При этом, отметил А.ЕФРЕМОВ, голосование по законопроекту об отмене депутатской неприкосновенности должно проходить путем поднятия рук.

«Это нужно сделать, чтобы каждый видел, как кто голосует, и чтобы страна видела своих героев», - сказал он.

Отвечая на такое заявление А.ЕФРЕМОВА, лидер фракции НУ-НС отметил, что коалиция готова принимать участие в обсуждении альтернативных законопроектов. При этом, по его словам, способ голосования может быть разным.