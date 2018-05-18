Разыскиваемый НАБУ экс-нардеп Крючков вышел из немецкой тюрьмы под залог

Украинец сдал загранпаспорт и подписал обязательство не покидать пределы Германии.

Разыскиваемый Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) бывший депутат Верховной Рады от Блока Юлии Тимошенко Дмитрий Крючков в четверг, 17 мая, вышел из тюрьмы Мюнхен-Штадельгайм под залог.

Об этом Deutsche Welle сообщили в Генеральной прокуратуре Мюнхена, которая координирует вопросы экстрадиции Крючкова по запросу Украины.

Крючков был задержан 14 апреля на немецко-австрийской границе на основании международного ордера на арест. Таким образом, украинец провел в тюрьме больше месяца.

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По данным прокуратуры, Крючков вышел на свободу до завершения судебных процедур под залог в 100 тысяч евро. Кроме того, украинец сдал загранпаспорт и подписал обязательство не покидать пределы Германии. Мюнхенская прокуратура уже получила необходимые для экстрадиции документы, которые вскоре будут направлены в суд.

Адвокат Крючкова Ульрих Цигерт в разговоре с DW отметил, что защита пока не ознакомлена с подробным обоснованием запроса на экстрадицию. Цигерт заявил, что его подзащитный в суде будет оспаривать передачу украинскому правосудию. "То обоснование, которое Украина предоставила к ордеру на арест, полно противоречий и не имеет смысла. Это не подпадает ни под какие положения немецкого уголовного законодательства", - отметил адвокат. Цигерт указывает на то, что Крючков не являлся должностным лицом компании, растрату имущества которого ему вменяют, а "лишь был ее клиентом".

Как сообщал УНИАН, в Германии 14 апреля задержали бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова, которого подозревают в хищении средств «Запорожьеоблэнерго».