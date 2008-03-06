Литвин заткнул рот коммунистам... Универсалом

Неконсолидированное голосование за постановление по НАТО дает возможность одной стороне обвинять другую.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента лидер одноименного блока Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что «такой парламент не будет продуктивно работать». Говоря о подписании фракцией Блока Литвина протокола понимания, В.ЛИТВИН отметил, что фракция «не поддерживает практики подмены Конституции и регламента Верховной Рады Украины разного рода протоколами и соглашениями, тем более, что они, как свидетельствует практика, не выполняются».

Он подчеркнул, что фракция «не создавала и в дальнейшем не будет создавать поводов для недоразумения, конфронтации и бездействия Верховной Рады».

Как отметил В.ЛИТВИН, людям необходимы конкретные решения относительно газа, заработной платы, цен. На реплики из зала со стороны народных депутатов, в частности, от фракции КПУ о его заявлениях по поводу того, что нет потребности подписывать «разные бумажки», В.Литвин ответил: «Уважаемые коллеги, наша фракция не была причастна к подписанию с определенными условиями универсала. Помолчите пока что».

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР приняла постановление «О решении относительно вступления Украины в организацию Североатлантического договора (НАТО)».

За это решение проголосовали 248 из 423 народных депутатов, зарегистрированных в зале. За постановление проголосовали 175 народных депутатов из фракции Партии регионов, 34 из БЮТ, 19 депутатов из НУ-НС и 20 депутатов из Блока Литвина.