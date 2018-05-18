В МИД России потребовали немедленно освободить руководителя "РИА Новости Украина"

В России расценивают арест руководителя "РИА Новости Украина" как "наступление властей на свободу слова".

В Министерстве иностранных дел России потребовали от Украины незамедлительно освободить главреда агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, арестованного на два месяца по обвинению в государственной измене.

Об этом заявили в МИД РФ, передает ТАСС.

"Требуем незамедлительного освобождения Кирилла Вышинского. Призываем наших зарубежных партнеров обратить, наконец, пристальное внимание на царящий в Украине правовой беспредел, беспринципную борьбу с любым инакомыслием. Рассчитываем, что международные правозащитные и журналистские структуры не останутся безучастными к судьбе Вышинского", - подчеркнули в ведомстве.

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В МИД РФ расценивают арест руководителя "РИА Новости Украина" как "наступление властей на свободу слова".

Россия также призывает зарубежные страны и международные структуры обратить внимание на арестованного Вышинского.

Как сообщал УНИАН, 15 мая СБУ провела следственные действия в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Было задержано директора "РИА Новости Украина" Вышинского, ему объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

Установлено, что Вышинский весной 2014 года в Крыму выпускал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль "За возвращение Крыма". По возвращении из Крыма в 2014 году Вышинский с участием еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

По данным СБУ, Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из России 53 тыс. евро. Позже в СБУ уточнили, что 53 тыс. евро на осуществление подрывной деятельности - это только доказанная сумма. По оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно.

В четверг, 17 мая, Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца. Ему предъявлено обвинение в государственной измене.