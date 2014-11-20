Меркель отменила российско-германский форум
20:20, 20 ноября 2014Политика
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Запланированную на конец ноября встречу форума представителей гражданских обществ ФРГ и РФ "настоятельно попросило" отменить ведомство федерального канцлера.
REUTERS
В связи с продолжающимся конфликтом вокруг Украины вновь отменена встреча форума представителей гражданских обществ ФРГ и РФ "Петербургский диалог". Решение принято по просьбе канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщил сопредседатель форума Лотар де Мезьер, сообщает ZN.ua.
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Ведомство федерального канцлера обратилось с "настоятельной просьбой" отменить запланированное на следующую неделю заседание из-за "обострения политической ситуации", указал далее политик. "Эту просьбу мне пришлось удовлетворить, что я сделал неохотно", - сказал де Мезьер.
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