Меркель отменила российско-германский форум

В связи с продолжающимся конфликтом вокруг Украины вновь отменена встреча форума представителей гражданских обществ ФРГ и РФ "Петербургский диалог". Решение принято по просьбе канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщил сопредседатель форума Лотар де Мезьер, сообщает ZN.ua.

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Ведомство федерального канцлера обратилось с "настоятельной просьбой" отменить запланированное на следующую неделю заседание из-за "обострения политической ситуации", указал далее политик. "Эту просьбу мне пришлось удовлетворить, что я сделал неохотно", - сказал де Мезьер.