США осуждают строительство Россией Керченского моста

В Госдепе подчеркнули, что Крым является частью Украины, а строительство моста происходило без разрешения украинской стороны.

Госдеп США осудил строительство и частичное открытие Россией Керченского моста между Россией и оккупированным Крымом.

Об этом сообщила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.

В Госдепе подчеркнули, что Крым является частью Украины, а строительство моста происходило без разрешения украинской стороны.

"Строительство Россией Керченского моста свидетельствует о постоянной готовности РФ нарушать нормы международного права", - подчеркнула Нойерт.

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Она отметила, что Керченский мост показывает не только попытку России укрепить незаконный захват и оккупацию Крыма. Он также затрудняет навигацию в Керченском проливе, единственном пути в территориальные воды Украины в Азовском море, ограничивая размер кораблей, что могут там проходить.

"Мы призываем Россию не ограничивать этот судоходный коридор", - подчеркнули в Госдепе.

Нойерт напомнила, что США ввели санкции против ряда лиц и компаний, причастных к этому проекту. "Эти и другие санкции, связанные с Крымом, останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", - отметила она.

Также США в очередной раз подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и напомнили о выражение этого обязательства международным сообществом в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262.

Как сообщал УНИАН, о необходимости построить переход через Керченский пролив президент РФ Владимир Путин заявил сразу после аннексии Крыма в марте 2014 года. Его обещали построить к 2018 году, а сдать в эксплуатацию - летом 2019-го.

Сегодня, 15 мая, Путин открыл Керченский мост.

Прокуратура АРК проверяет ряд европейских компаний на предмет поставки ими оборудования для незаконного строительства Россией моста на временно оккупированную территорию Крыма.