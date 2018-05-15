Франция осудила строительство Россией Керченского моста

22:48, 15 мая 2018
Политика
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В МИД Франции также прокомментировали визит мэра города Мариньян в оккупированный Крым / Фото УНИАН

Министерство Европы и иностранных дел Франции осуждает строительство Россией моста через Керченский пролив с территории Краснодарского края в оккупированный Крым.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Франции, опубликованном посольством этой страны в Украине.

"Франция осуждает строительство Россией Керченского моста, который еще больше лишит Украину полного доступа и возможности использования своих международно признанных территориальных вод", - отмечается в сообщении.

"Наша страна остается решительной сторонницей восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Изменение границ силой противоречит международному праву и, в том числе, обязательствам РФ. Это создает прямую угрозу миру и безопасности и влечет серьезные последствия для мирового порядка", - отметил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Франции.

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"Именно поэтому международное сообщество, Европейский Союз и Франция не признают аннексию Крыма Россией", - подчеркивается в заявлении.

Отдельно в МИД Франции прокомментировали визит мэра города Мариньян в оккупированный Крым с целью подписания соглашения с городскими властями Евпатории, а также участие французских депутатов в церемонии открытия Керченского моста.

"Наша позиция является четкой: подписанное городскими властями Мариньяна соглашение не отражает позицию французского правительства. Также участие французских депутатов в церемонии открытия является личной инициативой, о которой мы сожалеем: она противоречит международному праву и не налагает ответственность на французские органы власти", - подытожили в МИД Франции.

Как сообщал УНИАН, о необходимости построить переход через Керченский пролив президент РФ Владимир Путин заявил сразу после аннексии Крыма - в марте 2014 года. Его обещали построить к 2018 году, а сдать в эксплуатацию - летом 2019-го.

Сегодня, 15 мая, Путин открыл Керченский мост.

Прокуратура АРК проверяет ряд европейских компаний на предмет поставки ими оборудования для незаконного строительства Россией моста на временно оккупированную территорию Крыма.

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Теги: #Крым#Украина#Франция#Керченский мост