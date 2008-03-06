Яценюк зарегистрировал свой проект постановления по НАТО

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК зарегистрировал проект Постановления ВР “О некоторых вопросах принятия решений относительно вступления Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО)” (№1402-1 от 06.03.2008).

В то же время, как следует из информации официального сайта ВР, этот документ был подготовлен 24 января 2008 года.

Проект документа предусматривает, что Верховная Рада, рассмотрев вопрос о нынешнем состоянии и перспективах взаимоотношений с НАТО, ввиду требований законодательства Украины в сфере национальной безопасности (статья 8 Закона Украины «Об основах национальной безопасности Украины»), а также достигнутых политических договоренностей по этому вопросу, постановляет: “1. Принять к сведению, что принятие решений относительно вступления Украины в НАТО возможно только по результатам всеукраинского референдума, который может проводиться после выполнения Украиной всех необходимых для этого процедур в отношениях с НАТО”.

Предлагается, что Постановление вступает в силу со дня его принятия.

В пояснительной записке к документу отмечается, что целью этого Постановления является донесение парламентом до всех без исключения субъектов гражданского общества и органов государственной власти, что принятие решений относительно вступления Украины в НАТО возможно только по результатам всеукраинского референдума, который назначается в соответствии с Конституцией и законами Украины и может проводиться после выполнения Украиной всех необходимых для этого процедур в отношениях с НАТО.

Также отмечается, что эти вопросы регулируются Конституцией Украины, Законами Украины «О всеукраинском и местных референдумах», «О международных договорах Украины» и Регламентом Верховной Рады Украины.