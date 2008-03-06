НКРЕ понравилась идея Тимошенко пустить Газпром в огород

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики может предоставить дочерней компании «Газпрома» лицензию на поставку газа по нерегулируемому тарифу на внутреннем рынке Украины в случае поступления соответствующего заявления на рассмотрение комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня журналистам председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО.

«Теоретически это возможно», - сказал он. Однако при этом он отметил, что в решении о выдаче такой лицензии комиссия будет руководствоваться нормативными документами (ограничение не более 35% на внутреннем рынке поставок природного газа), а также антимонопольным законодательством.

Как сообщалось, 5 марта премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила журналистам, что правительство Украины предложит ОАО „Газпром” в рамках компенсации за ликвидацию „УкрГаз-Энерго” получить лицензии его дочерним предприятиям на самостоятельную продажу газа в Украине в объемах около 1,25 миллиардов кубометров в год.

"По вопросу 25% участия "Газпрома" в "УкрГаз-Энерго" мы могли бы абсолютно обойтись без создания СП-1 и СП-2, которые разрушают финансы "Нафтогаза", а предложить дочерним компаниям "Газпрома" получить лицензии (на продажу газа потребителям Украины) в размере 25%, или около 5 млрд. кубических метров, которые имеет "УкрГаз-Энерго", - сказала премьер.

Она подчеркнула, что вопрос о размере этих лицензий может быть предметом переговоров, однако ключевым условием является отказ от услуг "УкрГаз-Энерго".

Справка УНИАН. 12 февраля на переговорах в Москве, которые проводили Президенты Украины и РФ Виктор ЮЩЕНКО и Владимир ПУТИН, а также руководители НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» Олег ДУБИНА и Алексей МИЛЛЕР, стороны договорились сменить оператора поставок импортного природного газа в Украину. Вместо RosUkrEnergo - СП "Газпрома" с украинскими бизнесменами - оператором будет создано на паритетных началах совместное предприятие "Газпрома" и НАК "Нафтогаз Украины". Сбытом газа на украинском рынке будет заниматься также СП этих двух компаний. Сейчас этим занимается "УкрГаз-Энерго" - СП RosUkrEnergo и "Нафтогаза".

Ю.ТИМОШЕНКО ранее неоднократно заявляла, что отношения между Украиной и Россией в газовой сфере в будущем должны осуществляться без участия посредников.